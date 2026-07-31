Stanley Black Decker: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Stanley Black Decker präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,96 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at