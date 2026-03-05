Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Stanley Druckenmiller hat im vierten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne Family Office vorgenommen. Auf diese Investments setzte er im jüngsten Jahresviertel.

Starinvestor Stanley Druckenmiller verwaltete über sein Duquesne Family Office zuletzt Investments im Wert von rund 4,49 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2025). Da das verwaltete Vermögen damit deutlich über der Meldeschwelle von 100 Millionen US-Dollar liegt, muss er quartalsweise ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichen, das seine Investitionen offenlegt.

Für das vierte Quartal 2025 zeigt dieses Dokument zahlreiche Anpassungen im Porfolio. So haben es einige Investments neu unter die zehn größten Aktienbeteiligungen des Duquesne Family Office geschafft - und auch bei allen anderen Top-Positionen wurden Änderungen vorgenommen. Die größte Wette von Druckenmiller bleibt jedoch weiterhin unangefochten.

Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Aktienbeteiligungen des Starinvestors nach ihrem Anteil am Gesamtdepot zum 31. Dezember 2025. Investitionen in andere Anlageformen wie beispielsweise ETFs wurden nicht berücksichtigt.

