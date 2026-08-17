CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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17.08.2026 16:29:00
Stanley Druckenmiller ditched these chip plays before the selloff. Here’s how he’s playing the tech sector now.
The closely followed investor has beefed up some technology holdings in the second quarter.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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