CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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20.08.2026 17:45:00
Stanley Druckenmiller Is Buying Beaten-Down Stocks in Mexico and Argentina, a Contrarian Bet Other Investors May Want to Watch
Stanley Druckenmiller has been active south of the U.S. border lately.The billionaire investment manager's Duquesne Family Office bought $128 million of YPF SA (NYSE: YPF), Argentina's state-controlled oil producer, in the first quarter, pairing it with a purchase of BBB Foods (NYSE: TBBB), a Mexican discount grocer, and a new stake in the Global X MSCI Argentina ETF (NYSEMKT: ARGT), an exchange-traded fund (ETF) holding a basket of Argentine equities.While all three of those names are up substantially over the past 12 months, Argentine equities suffered a sharp sell-off in September 2025 after President Javier Milei's party lost a key provincial vote, and the benchmark Merval index dipped again in early 2026, just before Druckenmiller loaded up.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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