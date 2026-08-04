CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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04.08.2026 17:45:00
Stanley Druckenmiller Put 18% of His $3.4 Billion Portfolio in This One Stock. Is Natera a Buy?
It can pay to track what the big investors on Wall Street are trading in quarterly 13-F filings. This quarter, legendary hedge fund manager Stanley Druckenmiller added to his largest stock position, buying more Natera (NASDAQ: NTRA) for his family office. The innovative genetic testing company now accounts for 18% of Druckenmiller's 13-F portfolio, which includes all his U.S.-listed stocks. Should you follow Druckenmiller into Natera stock? Let's take a closer look at the numbers and find out.Duquesne Family Office chairman Stanley Druckenmiller. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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