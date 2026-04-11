CGI Group Aktie

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WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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11.04.2026 04:05:00

Stanley Druckenmiller Says Stablecoins Will Dominate Global Payments Within 15 Years. Are Visa and Mastercard Stock in Trouble?

Stablecoins have made a big splash in payments. The tokens leverage the same blockchain technology as cryptocurrencies, but without the inherent volatility. Stablecoins are often pegged to fiat currencies like the U.S. dollar, meaning they try to track the currency's price at all times.While increasingly viewed as an innovative payment method, stablecoins just got a ringing endorsement from one of the best investors of all time. Billionaire Stanley Druckenmiller recently said he thinks the global payments system will largely run on stablecoins within the next 10 to 15 years.Does this pose a major threat to the two global payment giants, Visa (NYSE: V) and Mastercard (NYSE: MA)? Are these stocks in trouble?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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