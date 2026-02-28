CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
|
28.02.2026 16:38:00
Stanley Druckenmiller says this is how he’d build a portfolio from scratch right now
The legendary investor says he’s been shifting his investment focus and AI is no longer playing a starring role.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!