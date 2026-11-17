AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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17.11.2026 13:28:19
Stanley Druckenmiller’s Duquesne Bets Big on Storage, Nearly Triples Seagate Stake As He Reverses Some Q2 Tech Bets, Slashes TSMC and Exits AMD, Google
This article Stanley Druckenmiller’s Duquesne Bets Big on Storage, Nearly Triples Seagate Stake As He Reverses Some Q2 Tech Bets, Slashes TSMC and Exits AMD, Google originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
17.11.26
|Anthropic, Nvidia, AMD, CoreWeave, Siemens Energy, Siemens - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
17.11.26
|Anthropic, Nvidia, AMD, CoreWeave, Siemens Energy, Siemens - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 230,00
|-3,80%
|Alphabet A (ex Google)
|254,40
|-1,20%
|Alphabet C (ex Google)
|251,95
|-1,29%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|447,75
|-2,51%
|Q2 Holdings Inc
|63,74
|-4,55%
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