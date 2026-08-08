CGI Group Aktie

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WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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08.08.2026 20:15:00

Stanley Druckenmiller's Portfolio Skips Megacap Tech Almost Entirely. Here's What He's Buying Instead.

Stanley Druckenmiller is considered one of the greatest investors ever, with a track record that few can match.He founded Duquesne Capital in 1981, and over the next 30 years, until he closed up shop in 2010, his portfolio averaged a 30% annual return with no down years.    Since 2010, he has run the Duquesne Family Office, basically managing his own fortune. He has beaten the S&P 500 over the past 10 years, with a total return of roughly 393% compared to 251% for the benchmark. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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