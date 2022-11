Stanley Electric: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Stanley Electric präsentierte in der am 01.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48,31 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,41 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 120,04 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 37,90 JPY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 102,10 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at