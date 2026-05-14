Stanley Electric gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Stanley Electric lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 88,43 JPY. Im letzten Jahr hatte Stanley Electric einen Gewinn von 85,55 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 138,17 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stanley Electric 133,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 240,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 205,73 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 518,46 Milliarden JPY gegenüber 509,57 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at