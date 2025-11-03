Stanley Electric präsentierte Quartalsergebnisse

Stanley Electric äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,79 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 34,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 128,64 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 122,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at