14.05.2026 06:31:29

Stanley Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Stanley Electric ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stanley Electric die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,28 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 880,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 877,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,800 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Stanley Electric ein Gewinn pro Aktie von 0,670 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,93 Prozent auf 3,44 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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