Stanley Lifestyles vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Stanley Lifestyles hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Stanley Lifestyles hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1,05 Milliarden INR gegenüber 1,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at