Stanley Lifestyles vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Stanley Lifestyles hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,14 INR. Ein Jahr zuvor waren 1,84 INR je Aktie erzielt worden.

Stanley Lifestyles hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,12 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,22 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,24 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 4,19 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at