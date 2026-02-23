DiamondHead Holdings Aktie
WKN DE: A3D86W / ISIN: US91060H1086
|
23.02.2026 14:02:38
Stanley Martin Homes To Acquire United Homes For $221 Mln
(RTTNews) - United Homes Group, Inc. (UHG) on Monday said it has agreed to be acquired by Stanley Martin Homes, LLC in a deal valued about $221 million or $1.18 per share in cash.
Upon completion of the deal, expected in the second quarter of 2026, United Homes Group will become a subsidiary of Stanley Martin Homes and will no longer be publicly traded.
Shares of United Homes closed at $2.38 on Friday, up 5.78%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DiamondHead Holdings Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu DiamondHead Holdings Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DiamondHead Holdings Corp Registered Shs
|1,97
|23,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen im Minus erwartet -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt kann am Montag ins Plus vordringen, während der deutsche Leitindex schwächer tendiert. Die Wall Street wird mit Verlusten erwartet. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.