|
07.11.2025 06:31:29
Stanrose Mafatlal Investments and Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Stanrose Mafatlal Investments and Finance hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,65 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,720 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Stanrose Mafatlal Investments and Finance im vergangenen Quartal 4,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stanrose Mafatlal Investments and Finance 7,2 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.