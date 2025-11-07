Stanrose Mafatlal Investments and Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stanrose Mafatlal Investments and Finance hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,65 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,720 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Stanrose Mafatlal Investments and Finance im vergangenen Quartal 4,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stanrose Mafatlal Investments and Finance 7,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at