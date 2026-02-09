Stanrose Mafatlal Investments and Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Stanrose Mafatlal Investments and Finance hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Stanrose Mafatlal Investments and Finance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12,21 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,180 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 4,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at