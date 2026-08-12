Stanrose Mafatlal Investments and Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stanrose Mafatlal Investments and Finance hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,29 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,510 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 226,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stanrose Mafatlal Investments and Finance einen Umsatz von 2,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at