21.05.2026 06:31:29

Stanrose Mafatlal Investments and Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stanrose Mafatlal Investments and Finance präsentierte am 18.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,24 INR gegenüber -2,210 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Stanrose Mafatlal Investments and Finance mit einem Umsatz von insgesamt 17,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 43100 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 7,610 INR gegenüber -5,700 INR im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,66 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 28,55 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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