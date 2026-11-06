Stanrose Mafatlal Investments and Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Stanrose Mafatlal Investments and Finance hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,69 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11,4 Millionen INR gegenüber 4,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at