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15.05.2026 06:31:29
Stantec: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Stantec hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,97 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,880 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,07 Milliarden CAD – ein Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stantec 1,92 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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