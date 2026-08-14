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14.08.2026 06:31:29
Stantec: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Stantec hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 1,32 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stantec 1,19 CAD je Aktie eingenommen.
Stantec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,96 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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