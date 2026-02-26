Star: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Star lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Star mit einem Umsatz von insgesamt 49,4 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 18,42 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Star 0,090 MYR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 208,25 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 247,63 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at