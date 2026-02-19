Star: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Star hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,50 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,4 Millionen USD.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -4,900 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Star ein EPS von -6,510 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 110,14 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 117,00 Millionen USD in den Büchern gestanden.

