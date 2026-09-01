Star Bulk Carriers Aktie

Star Bulk Carriers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AM06 / ISIN: MHY8162K2046

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01.09.2026 22:40:01

Star Bulk Carriers Chief Strategy Officer Sells 10,825 Shares

Charis Plakantonaki, Chief Strategy Officer of Star Bulk Carriers(NASDAQ:SBLK), reported a sale of 10,825 shares on Aug. 14, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($28.95); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($29.05).Star Bulk Carriers is a leading operator in the global dry bulk shipping sector, commanding a substantial fleet of 136 vessels positioned to capitalize on international trade flows. The company maintains a competitive advantage through its diversified vessel portfolio, which enables operational flexibility across multiple cargo segments and trade routes. With TTM revenue of $1.2 billion and net income of $287.2 million, the company demonstrates strong profitability and operational efficiency within the cyclical shipping industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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