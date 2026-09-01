Star Bulk Carriers Aktie
WKN DE: A2AM06 / ISIN: MHY8162K2046
|
01.09.2026 22:40:01
Star Bulk Carriers Chief Strategy Officer Sells 10,825 Shares
Charis Plakantonaki, Chief Strategy Officer of Star Bulk Carriers(NASDAQ:SBLK), reported a sale of 10,825 shares on Aug. 14, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($28.95); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($29.05).Star Bulk Carriers is a leading operator in the global dry bulk shipping sector, commanding a substantial fleet of 136 vessels positioned to capitalize on international trade flows. The company maintains a competitive advantage through its diversified vessel portfolio, which enables operational flexibility across multiple cargo segments and trade routes. With TTM revenue of $1.2 billion and net income of $287.2 million, the company demonstrates strong profitability and operational efficiency within the cyclical shipping industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.08.26
|Montagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
31.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
31.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Star Bulk Carriers Corp
|26,62
|-0,60%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|108,52
|-0,35%