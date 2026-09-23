Star Bulk Carriers Aktie
WKN DE: A2AM06 / ISIN: MHY8162K2046
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23.09.2026 16:27:02
Star Bulk Carriers COO Reskos Buys 10,000 Shares at $28.27. Is It Time to Buy SBLK?
Nikolaos Reskos, the Chief Operating Officer of Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ:SBLK), purchased 10,000 common shares on Sept. 15, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($28.27); post-transaction value based on Sept. 15, 2026 market close ($31.21).
Star Bulk Carriers Corp. is a leading global dry bulk shipping operator with a substantial fleet of 136 vessels positioned to capture demand across multiple commodity segments. The company demonstrated strong financial performance with trailing twelve-month (TTM) net income of $287.2 million on revenue of $1.2 billion, reflecting favorable market conditions in the dry bulk shipping sector. With a market capitalization of $3.4 billion and a one-year share price appreciation of 61%, the company has delivered significant shareholder value while maintaining operational scale and fleet diversification across multiple vessel classes.
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