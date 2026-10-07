Star Bulk Carriers Aktie
WKN DE: A2AM06 / ISIN: MHY8162K2046
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07.10.2026 20:08:01
Star Bulk Carriers Director Erhardt Koert Purchases 6,000 Shares. Is the Cargo Boom Set to Continue?
Erhardt Koert, Director of Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ:SBLK), executed a direct purchase of 6,000 shares on Sept. 15, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($28.27); post-transaction value based on Sept. 15, 2026 market close ($31.21).
Star Bulk Carriers Corp. is a leading independent dry bulk shipping operator with a substantial fleet of 136 vessels positioned to capitalize on global trade flows in commodities. The company maintains operational scale and fleet diversity that enables competitive positioning across multiple bulk commodity segments and shipping routes. With trailing twelve-month (TTM) net income of $287.2 million on revenues of $1.2 billion, the company demonstrates strong operational profitability and cash generation capabilities characteristic of the cyclical shipping industry.
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