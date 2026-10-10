Star Bulk Carriers Aktie
WKN DE: A2AM06 / ISIN: MHY8162K2046
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10.10.2026 17:45:02
Star Bulk Carriers Director Karellis Purchases 2,000 Shares for $56,540. Is This a Signal The Cargo Rate Boom Continues?
Nikolaos Karellis, a Director at Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ:SBLK), purchased 2,000 shares of common stock on Sept. 15, 2026. SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($28.27); post-transaction value based on Sept. 15, 2026 market close ($31.21).
Star Bulk Carriers Corp. is a leading independent dry bulk shipping operator with a substantial fleet of 136 vessels, well positioned to capitalize on global commodity trade flows. The company maintains operational scale and fleet diversity that enables competitive positioning across multiple bulk commodity segments and shipping routes. With trailing twelve-month (TTM) net income of $287.2 million on revenues of $1.2 billion, the company demonstrates strong operational profitability and cash generation capabilities characteristic of the cyclical shipping industry.
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