Star Bulk Carriers Aktie

Star Bulk Carriers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AM06 / ISIN: MHY8162K2046

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22.09.2026 22:50:01

Star Bulk Carriers Head of Operations Buys $2.1 Million in Stock. Is This a Sign the Cargo Bull Market Continues?

Alexandros Pappas, the Head of Operations at Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ:SBLK), purchased 74,400 shares of common stock on September 15, 2026, for a total transaction value of $2.1 million, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($28.27); post-transaction value based on Sept. 15, 2026 market close ($31.21).

Star Bulk Carriers Corp. is a leading global provider of dry bulk shipping services with a substantial fleet of 136 vessels positioned across multiple size categories to capture diverse market segments. The company maintains a capital-intensive business model focused on vessel ownership and operational efficiency, generating significant cash flows from the cyclical dry bulk shipping market. With trailing twelve-month (TTM) net income of $287.2 million on revenues of $1.2 billion, the company demonstrates strong profitability and operational leverage to commodity shipping demand dynamics.

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Star Bulk Carriers Corp 26,57 -2,71% Star Bulk Carriers Corp

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