Star Bulk Carriers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Star Bulk Carriers lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 300,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Star Bulk Carriers 308,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,730 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Star Bulk Carriers im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 17,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

