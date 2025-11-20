Star Bulk Carriers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Star Bulk Carriers äußerte sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 23,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at