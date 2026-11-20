Star Bulk Carriers lud am 18.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 366,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at