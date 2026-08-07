Star Bulk Carriers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Star Bulk Carriers lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Star Bulk Carriers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 357,4 Millionen USD im Vergleich zu 247,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at