Star Bulk Carriers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Star Bulk Carriers hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 281,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 230,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at