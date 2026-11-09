Star Cement: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Star Cement hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1,00 INR gegenüber 1,78 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Star Cement in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,31 Milliarden INR im Vergleich zu 8,11 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at