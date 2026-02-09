Star Cement öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Star Cement hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,85 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,43 Prozent auf 8,80 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at