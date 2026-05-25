Star Cement: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Star Cement hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,66 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,05 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Star Cement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,74 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,52 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,73 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 4,18 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Star Cement 37,76 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 29,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at