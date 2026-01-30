Star Copper gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Star Copper präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,200 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Star Copper -0,570 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at