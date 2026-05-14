Star Copper: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Star Copper hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at