Star: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Star veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,74 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Star ein EPS von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 28,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at