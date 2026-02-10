Star Delta Transformers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Star Delta Transformers hat am 07.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 6,87 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Star Delta Transformers noch ein Gewinn pro Aktie von 7,14 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,07 Prozent auf 527,7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 327,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at