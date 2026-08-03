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03.08.2026 06:31:29
Star Flyer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Star Flyer präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 214,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Star Flyer ein Ergebnis je Aktie von 26,29 JPY vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Star Flyer mit einem Umsatz von insgesamt 11,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,18 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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