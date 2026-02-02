Star Flyer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Star Flyer hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 2,56 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Star Flyer noch ein Gewinn pro Aktie von 378,84 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Star Flyer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

