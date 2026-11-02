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02.11.2026 06:31:29
Star Flyer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Star Flyer gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 343,06 JPY. Im letzten Jahr hatte Star Flyer einen Gewinn von -52,990 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 12,35 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Star Flyer 11,06 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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