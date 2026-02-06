|
Star Gas Partners LPPartnership Units: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Star Gas Partners LPPartnership Units präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,89 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Star Gas Partners LPPartnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Star Gas Partners LPPartnership Units im vergangenen Quartal 539,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Star Gas Partners LPPartnership Units 488,1 Millionen USD umsetzen können.
