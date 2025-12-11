|
11.12.2025 06:31:28
Star Gas Partners LPPartnership Units präsentierte Quartalsergebnisse
Star Gas Partners LPPartnership Units lud am 09.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 247,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 240,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,82 USD. Im Vorjahr hatte Star Gas Partners LPPartnership Units 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 1,78 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Star Gas Partners LPPartnership Units 1,77 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
