Star Gas Partners LPPartnership Units stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Star Gas Partners LPPartnership Units hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Star Gas Partners LPPartnership Units 2,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 766,7 Millionen USD – ein Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Star Gas Partners LPPartnership Units 743,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at