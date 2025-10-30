Star Health And Allied Insurance Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Star Health And Allied Insurance Company hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,93 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Star Health And Allied Insurance Company 1,90 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,71 Prozent auf 42,65 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at