Star Health And Allied Insurance Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Star Health And Allied Insurance Company gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,34 INR, nach 4,47 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 55,68 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 41,16 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at